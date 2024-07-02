Yemen'deki Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait dört kargo gemisine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait dört kargo gemisine saldırı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait dört kargo gemisine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Husi askeri sözcüsü, saldırıların detaylarını açıkladı ve daha fazla saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

02.07.2024 10:40
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SANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait dört kargo gemisine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Pazartesi günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamasında, "İlk operasyonda Umman Denizi'ndeki İsrail'e ait MSC Unific gemisi seyir füzeleriyle doğrudan hedef alındı ve saldırı isabetli oldu" dedi.

"Balistik ve seyir füzelerinin kullanıldığı ikinci operasyonda, Kızıldeniz'de Amerikan petrol gemisi Delonix bu hafta ikinci kez hedef alındı" diyen sözcü, üçüncü operasyonda Hint Okyanusu'nda İngiliz gemisi Anvil Point'in birçok seyir füzesiyle doğrudan vurulduğunu ve isabetli olduğunu sözlerine ekledi.

"Dördüncü operasyonda Akdeniz'de Lucky Sailor adlı gemi çok sayıda seyir füzesiyle hedef alındı" diyen sözcü, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermemesi halinde bu şekilde daha fazla saldırı düzenleyeceklerine dair taahhütte bulundu.

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana "İsrail'le bağlantılı" gemilere drone ve füze saldırıları düzenleyen Husiler, bu saldırıları savaştan bitap düşmüş Gazze'deki Filistinlilere destek için gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.

Buna karşın ABD ve İngiltere, Ocak ayında Husi mevzilerine hava saldırıları düzenleyerek askeri bir operasyon başlatmıştı. Buna karşılık Husiler de Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ABD ve İngiltere'ye ait ticari ve askeri gemilere yönelik saldırılarını artırdı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait dört kargo gemisine saldırı düzenledi - Son Dakika

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