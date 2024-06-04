Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat kentine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat kentine füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'a balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husi grubunun askeri sözcüsü, saldırının başarıyla gerçekleştiğini ve Filistin bölgesine yönelik saldırılar durana dek operasyonlara devam edeceklerini belirtti. İsrail medyası ise saldırının önlenmiş olduğunu bildirdi.

04.06.2024 14:15
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SANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'a balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husi grubunun askeri sözcüsü Yahya Sarea, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, gruba bağlı füze güçlerinin kendi geliştirdikleri "Filistin" adlı yeni bir füzeyle Eilat'taki bir askeri mevziiyi hedef aldığını belirterek, "Operasyon başarıyla amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca Filistin bölgesine yönelik İsrail saldırıları durana dek, "Filistin halkını desteklemek için" askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi.

İsrail medyası ise Pazartesi günü erken saatlerde yayımladıkları haberlerde, Eilat'taki İsrail güçlerinin Kızıldeniz yönünden gelen bir balistik füzeyi önlediğini bildirdi.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayında İsrail'in güneyini ve Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri hedef alan balistik füze ve drone saldırıları başlatmıştı.

Husi saldırılarında çok sayıda geminin hasar gördüğü bildirilmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat kentine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

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