Yemen Hükümeti: Esir Değişimi Müzakereleri İlk Aşamada

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Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile esir değişimine ilişkin başlatılan müzakere sürecinin henüz ilk aşamada olduğunu bildirdi.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Umman'ın başkenti Maskat'ta 2 gün önce Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlayan esir değişimine ilişkin yeni müzakere turunda ilerleme kaydedilmediğine işaret eden Fedail, "Henüz başka aşamalara geçilemedi" dedi.

Husilerle görüşmelerin yoğun olarak sürdürüldüğünün altını çizen Fedail, "İstişarelerin tümü önemli bir noktaya odaklanıyor. O da Muhammed Kahtan da dahil tüm esirlerin salıverilmesidir." diye konuştu.

Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.