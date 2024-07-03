Yemen Hükümeti ve Husiler Arasında Esir Değişimi Anlaşması Yapıldı - Son Dakika
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Yemen Hükümeti ve Husiler Arasında Esir Değişimi Anlaşması Yapıldı

Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile yapılan müzakereler sonucunda esir değişimi anlaşması sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Husiler'in Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmasına karşılık olarak hükümet 50 unsuru serbest bırakacak. Husilerden henüz bir açıklama gelmediği belirtildi. Yemen'de daha önce de birçok cephede esir takası gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, tarafların elindeki esir sayısı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

03.07.2024 19:41
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Yemen hükümeti, İran destekli Husiler ile esir değişim anlaşması yapıldığını bildirdi.

Hükümetin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ta 3 gün önce başlatılan müzakerelerle ilgili bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi himayesinde hükümet ile Husiler arasında yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığını aktaran Fedail, "Husiler'le Muhammed Kahtan'ın serbest kalmasına karşı 50 unsurlarını salıverme anlaşması sağlandı." bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Fedail, Umman'daki müzakerelere ilişkin dün yaptığı açıklamada, "İstişarelerin tümü önemli bir noktaya odaklanıyor. O da Muhammed Kahtan da dahil tüm esirlerin salıverilmesidir." diye konuşmuştu.

Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti ve Husiler Arasında Esir Değişimi Anlaşması Yapıldı - Son Dakika

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