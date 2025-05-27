Yeneroğlu'ndan Kur'an Meali Tepkisi - Son Dakika
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Yeneroğlu'ndan Kur'an Meali Tepkisi

27.05.2025 22:35
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Mustafa Yeneroğlu, Kur'an meallerinin DİYK denetimine alınmasını eleştirerek sansüre dikkat çekti.

(ANKARA) – Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kur'an meallerini Din İşleri Yüksek Kurulu'nun (DİYK) denetimine bırakılmasını ön gören kanun teklifine ilişkin, "Bugün elimizde üç toplatma kararı var; yarın onlarca eserin yakılmasına, dijital hafızadan silinmesine tanıklık edebiliriz. Kur'an'ı resmi bir ideolojiye göre 'sakıncalı' ve 'makbul' diye tasnif etmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kur'an meallerini Din İşleri Yüksek Kurulu'nun (DİYK) denetimine bırakan ve sakıncalı görülen çevirileri mahkeme yoluyla toplatma ve imha ettirmeye imkan tanıyan kanun teklifine tepki gösterdi. Genel Kurul'da görüşülmekte olan ilgili madde, 'Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alıyor.

2018'de 703 sayılı KHK ile getirilen; ancak Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran 2024 tarihli kararıyla iptal edilen hükümlerin aynı içerikle yasaya dönüştürülmesinden ibaret olan teklifin yasalaşması halinde DİYK'ın "talep üzerine veya resen" inceleme yapacağını belirten Yeneroğlu, "İslam'ın temel niteliklerine aykırı" gördüğü her meali mahkemeye taşıyarak basım-dağıtımın durdurulmasını, yayımlanmış nüshaların toplatılıp imha edilmesini ve internette erişimin engellenmesini isteyebileceğini hatırlattı.

"Kur'an'ı resmi bir ideolojiye göre 'sakıncalı' ve 'makbul' diye tasnif etmeye kimsenin hakkı yok"

Yeneroğlu, teklife ilişkin "Kararlara on dört gün içinde itiraz edebilirsiniz ama itiraz sonuçlanana kadar kitaplar raflardan silinir, dijital metinlere kara delik muamelesi yapılır. Bu kanun teklifine Müslümanlar olarak ihtiyacımız olmadığı gibi özellikle karşı çıkmamız gerekir. Din, Diyanet tarafından korunması gerekiyormuş gibi dinen de son derece yanlış bir anlayış ile hazırlanan kanun teklifi, Diyanet'i sansür kurumuna dönüştürmekte ve İslam'ın özüne ters olan ruhban sınıfı anlayışını ortaya koymaktadır." dedi.

Geçmişte bu madde ile birçok Kuran mealinin toplatıldığını belirten Yeneroğlu, "Bugün elimizde üç toplatma kararı var; yarın onlarca eserin yakılmasına, dijital hafızadan silinmesine tanıklık edebiliriz. Kur'an'ı resmi bir ideolojiye göre 'sakıncalı' ve 'makbul' diye tasnif etmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

Yeneroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Tarih boyunca tefsir geleneğimiz, farklı mezheplerin ve müfessirlerin katkısıyla zenginleşmiş; Hanefi, Şafii, Maturidi, Eş'ari, Selefi, tasavvufi ve modernist yaklaşımlar yan?yana var olabilmiştir. İmam Şafii, 'Bu, benim kanaatimdir; daha hayırlısını işiten bana haber versin' diyerek ilimde tek sesliliği değil, istişareyi esas almıştır. Aynı çoğulcu felsefe, Taberi'nin tefsirinde 'Benim tercihim budur ama başka görüşler de mevcuttur' diyerek kayıt altına alınmıştır. Teklif, 'İslam'ın temel nitelikleri' gibi ucu açık bir kavramı kanun maddesine yerleştirerek, ilahi kelamın yorumunu bir bürokratik heyetin tekeline bırakıyor. Böylece, alimler arası ihtilafın rahmet oluşu prensibi ortadan kaldırılıyor.

"Kanun, ifade özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetini açıktan ihlal etmektedir"

Bu düzenleme Diyanet İşleri Başkanlığının itibarını da zedeleyecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı ne İslam'ın resmi temsilcisi ne de dinin koruyucusudur. Bu kanun ile Kur'an mealleri üzerinde yasak koyucu konuma getirilecek bir devlet kurumu, 'sansür kurumu' olacak; yürütmeye bağlı konumuyla ve güncel siyasetin yönlendirmesine açık olması boyutuyla iktidarların hoşlanmadığı bir meali yasaklama yetkisine sahip kurul, bugün farklı yarın farklı iktidarların çizgisinde farklı mealleri hedef alabilecek ve birçok alimi otosansüre zorlayacaktır. Bu kanunla birlikte aynı zamanda İslam'ın özgürlük karşıtı olduğu yönündeki önyargılar pekişecek, İslamofobik söylemler daha kolay meşruiyet zemini bulacaktır.

Kanun, ifade özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetini açıktan ihlal etmektedir. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihadına göre, ifade ve inanç özgürlüklerine getirilen sınırlamalar ancak demokratik toplum düzeninde zorunlu ve ölçülü ise meşru sayılabilir. Teklifin 'İslam'ın temel niteliklerine aykırılık' gibi belirsiz bir kavramı dayanak yapması, Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerini de ihlal etmektedir. Kur'an'ın kimsenin korumasına ihtiyacı yoktur, hiçbir dönemin iktidarına veya bürokrasisine zimmetlenemez. Bugün bu sansüre izin verirsek, yarın hangi iktidarın hangi meali yasaklayacağını kestiremeyiz. İnancımıza da özgürlüklerimize de sahip çıkmak zorundayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeneroğlu'ndan Kur'an Meali Tepkisi - Son Dakika

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