Yeni Adli Tıp Binası Temeli Atılıyor - Son Dakika
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Yeni Adli Tıp Binası Temeli Atılıyor

Yeni Adli Tıp Binası Temeli Atılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da yeni Adli Tıp binasının temelini atacaklarını duyurdu.

01.10.2024 12:08
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu ile ilgili fiziki kapasiteyi daha da yükseltecek yeni projeyi hayata geçirerek, yarın yeni binanın temelini atacaklarını söyledi.

Bakan Tunç, yazılı açıklamasında, Ankara'da yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temelinin 2 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek törenle atılacağını belirterek, binanın 6 birimden oluşacağını kaydetti. Adli tıbbın sağladığı kanıtlar sayesinde, karanlıkta kalmış olayların aydınlandığını, suçlular hak ettikleri cezayı alırken masumların da özgürlüklerine kavuştuğunu dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır. Çünkü adli tıp tarafsızdır. Onun görevi, yalnızca gerçeği bulmak ve adaletin terazisini dengelemektir. Yalnız ceza hukuku alanında değil, özel hukuk uyuşmazlıklarında da Adli Tıp Kurumunun yapacağı analiz ve tespitlerin önemi oldukça büyüktür. Böylesine önemli bir görevi hakkıyla yerine getiren ve 200 yıla yaklaşan tarihi ile Adli Tıp Kurumu her geçen gün kapasitesini artırarak delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz parçası olmuştur" dedi.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binasında, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg İhtisas Daire Başkanlığı, Kimya İhtisas Daire Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı, Trafik İhtisas Daire Başkanlığı ve Fizik İhtisas Daire Başkanlığı birimleri bulunacak. Zemin ve 4 kat olmak üzere, inşaat alanı 43 bin 695 metrekare olarak tasarlanan binada 147'si kapalı, 232'si açık olmak üzere toplam 379 araçlık otopark bulunacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeni Adli Tıp Binası Temeli Atılıyor - Son Dakika

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