Yeni Anayasa Çağrısı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni anayasa için geniş katılım gerektiğini vurguladı.

07.03.2025 22:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, "Tamamen milli iradeden doğan geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye Yüzyılı'nda aziz milletimizin hak ettiğine gönülden inanıyoruz." dedi.

Hukuki Araştırmalar Derneğinin (HUDER) hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Yeni Anayasa Buluşmaları" programı, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Moderatörlüğünü eski milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın yaptığı programa videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz, programın hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti'nin kuruluş felsefesinde vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almak ve bunların kullanımını kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmak olduğunu belirten Yılmaz, mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dönüştürücü reform hamleleriyle daima hukuk devletinin altyapısını güçlendirmek ve milli iradeye dayalı siyaseti hakim kılmak için çalıştık. Tüm toplumsal kesimlere eşit mesafede durma anlayışımızla milletimizin köklü tarihinden kaynaklanan temel değerlerine dayalı birlikteliğimizi ve vatandaşlık bağını esas aldık. Hak ve hürriyetler alanında hayata geçirdiğimiz tarihi nitelikteki reformlarla demokrasimizin standartlarını yükselttik." ifadesine yer verdi.

"Hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasa için katkı vermeye her zaman hazırız"

Yılmaz, din, dil, ırk, mezhep, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, insan hak ve özgürlükleri güvence altına almayı, bütün kurum ve kuralları ile insanı haklarıyla yaşatmayı ilke edindiklerini ifade etti.

Mevcut anayasanın değişikliklere rağmen halen darbe döneminin izlerini taşıdığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyaset dışı aktörlerce sivil bir zihniyete dayalı olmadan hazırlandığı için milletimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinden uzaktır. Siyasi tarihimizde yasama, yürütme ve yargı arasında ya da yüksek yargı organları arasında mevcut anayasadan kaynaklı sıkıntılarla karşılaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, içinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni sivil bir anayasa yapmasının milli bir ödev olduğunu pek çok vesileyle vurgulamıştır. Tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanmış sivil, vesayetten arınmış ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasa için katkı vermeye her zaman hazırız ve kararlıyız. Tamamen milli iradeden doğan geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü, baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye Yüzyılı'nda aziz milletimizin hak ettiğine gönülden inanıyoruz."

Yılmaz, "Milletimizin en geniş mutabakatla gelecek nesillere bırakacağı sivil anayasa için HUDER gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarını son derece önemsiyoruz. Esas itibarıyla meclisimizin uhdesinde yürütülmekte olan bu çalışmalara sivil toplumun katkı sunmasını çok değerli buluyorum." dedi.

"Yeni anayasa şart"

Programda konuşan Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise 1982 Anayasası'nın hep tartışıldığını ve tartışıldıkça da değiştirildiğini söyledi.

Her kesimin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar isteğe rağmen anayasa bir türlü değişmiyor, yani yeni anayasa yapılmıyor. TBMM'de 16 parti ve 6 grup var. TBMM'yi izliyorum. AK Parti ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız 'yeni anayasa' diyor. Normalde bu anayasaya bakıldığında değişmiş haliyle, bir iktidarın bundan daha iyi bulabileceği bir anayasa yoktur. Çünkü devletin işleyişinin her kademesinde kendi tasarrufunu kullanabiliyor. Yasama organında arzu ettiği kanun çıkmazsa Kanun Hükmünde Kararnameyle çıkıyor. Normalde yeni anayasayı muhalefetin istemesi gerekiyor."

HUDER'in yürüttüğü çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, "Yeni anayasa şart. Bakın hükümet krizleri, devlet krizi önlendi, Türkiye vesayetten önemli ölçüde kurtuldu. TBMM'de eskisinden daha fazla parti temsil ediliyor. 16 parti var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kamu hizmetlerinin hem kalitesi arttı hem de bu hizmetler çoğaldı. PKK ve FETÖ'yle mücadelede eğer bugün PKK silah bırakma noktasına gelmişse Sayın Cumhurbaşkanımızın basireti, dirayeti ve ferasetiyledir. Bunda sistemin de çok büyük etkisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir anayasa yapmak elzemdir"

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak da 1982 Anayasası'nın temellerinin acı hikayelerle dolu olduğunu belirtti.

Bugüne kadar sadece anayasanın bazı maddelerinin değiştirildiğini hatırlatan Oymak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"37 yıldan bu yana darbe anayasasından kurtulmak ve sivil bir anayasaya sahip olmak amacıyla pek çok taslak hazırlanmış, çalıştaylar düzenlenmiş, farklı hükümetlerce iradeler ortaya konulmuş ancak mutabakat sağlanamamış ve sadece bazı maddelerde değişiklik yapmakla yetinilmiştir. Anayasamız, 1987'den bu yana 23 seferde tam 184 kez değişmiş adeta yamalı bohçaya dönmüş ancak tüm bu değişiklikler yeni bir anayasa yapılma ihtiyacını ortadan kaldıramamıştır. Bugüne kadar yapılan değişiklikler sonucunda dil ve kavram uyumu zayıflamış, kurumsal bütünlüğü kaybolmuştur. Bugün anayasamız yürürlükteki yasalarla uyumsuz ve çelişkili ifadeler barındırmaktadır. Artık zamanın ruhuna uygun, topluma dinamizm katan, demokratik, özgürlükçü, Türkiye Yüzyılı'na yakışır, toplum sözleşmesi niteliğinde milli ve egemen bir anayasa yapmak elzemdir. Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasa hazırlayarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalı."

AK Parti İl Başkanı ve HUDER Bitlis Şube Başkanı Kadir Köstekçi, Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen'in de birer konuşma yaptığı programa, Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, siyasi parti temsilcileri, eski milletvekilleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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