Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atılıyor - Son Dakika
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Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atılıyor

Yeni Ankara Adalet Sarayı\'nın Temeli Atılıyor

Ankara'da yeni Adalet Sarayı'nın temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek.

18.09.2024 10:31
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(ANKARA) - Ankara'da projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni Adalet Sarayı'nın temeli, yarın düzenlenecek törenle atılacak.

Projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan Ankara Adalet Sarayı'nın temel atma töreni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleşecek.

Yenimahalle ilçesinde yapılacak Adalet Sarayı'nda  bin 382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonu yer alacak. 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatının üç yılda tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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