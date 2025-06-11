Yeni Başkan Vekilleri Seçildi - Son Dakika
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Yeni Başkan Vekilleri Seçildi

11.06.2025 15:00
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Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanlarının yerine başkan vekilleri seçildi.

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmalarının ardından yerlerine başkan vekili seçimleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonucu tutuklanıp görevden uzaklaştırılması dolayısıyla mecliste yapılan oylamayla AK Partili Eray Karadeniz başkan vekili olarak seçildi.

Meclis toplantısını takip eden CHP İl Başkanı Özgür Çelik, toplantı sonrası belediye binası önünde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Çelik, dün AK Parti ve MHP İl Başkanlarını aradığını belirterek, "AK Parti İstanbul İl Başkanı'na şunu ifade ettim, 31 Mart'ta demokrasi tecelli etti. Milli irade tecelli etti ve 31 Mart'ta Gaziosmanpaşa halkı bir karar verdi. Bir CHP'liyi, Hakan Bahçetepe'yi belediye başkanı olarak seçti. Sizin partinize de meclis çoğunluğu vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdi. 'Siyasi partiler demokrasinin araçlarıdır' dedim kendisine. Bu telefonu, demokrasiye olan sarsılmaz inancımızla açıyorum dedim ve millet iradesine saygı duyulması düşüncemi kendisine aktardım." şeklinde konuştu.

Büyük bir hukuksuzluk gerçekleştiğini öne süren Çelik, Avcılar ve Büyükçekmece'de belediye başkan vekilliği seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde, millet iradesine uygun şekilde olduğunu ancak Gaziosmanpaşa'da ise irade gaspı yaşandığını öne sürdü.

"Bizler de düşüncelerine saygı duyduğumuzu fakat katılmadığımızı ifade etmiştik"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Karadeniz'in görevine başlamasının ardından CHP İl Başkanı Çelik'in açıklamalarına cevap verdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından görevden el çektirildiğini hatırlatan Özdemir, belediye başkanı gibi belediye meclisini de seçen vatandaşların iradesinin bugün tecelli ettiğini vurguladı.

CHP İl Başkanı Çelik'in kendisini arayarak dilek ve taleplerini ilettiğini aktaran Özdemir, "Bizler de düşüncelerine saygı duyduğumuzu fakat katılmadığımızı ifade etmiştik. Bugün de yine milletin iradesinin şekillendirdiği belediye meclisinde bir seçim gerçekleşti. Cumhur İttifakı meclis üyelerimizin tamamının oyuyla, Eray Karadeniz belediye başkan vekili olarak bugün itibariyle görevine başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Meclisin iradesiyle seçilen belediye başkan vekilinin Gaziosmanpaşa'nın halkının verdiği yetkiyi en doğru şekilde değerlendirerek çalışmalarını yapacağını belirten Özdemir, Eray Karadeniz'in siyasi tecrübesiyle görevini en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını dile getirdi.

"Hakikaten 'Bu da mı olur?' dediğimiz çok şeyler duyuyoruz"

Karadeniz'in hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Burada 16 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşımız da var. Onların da görüşleri önemli olacaktır. Burada milletin iradesi tecelli etmiştir. Bu süreci siyasallaştırmanın, başka bir tarafa çekmenin hiçbir anlamı yoktur. Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile ilgili olan da diğer belediyelerle ilgili olan süreç de tamamen yargısal bir süreçtir. Biz bu sürecin içerisinde basına yansıyan birçok meseleyi görüyoruz. Bazen biz de o kadar büyük iddiaların ve yansıyan şeyleri gördüğümüzde, hakikaten 'Bu da mı olur?' dediğimiz çok şeyler duyuyoruz. Ama biz yargısal sürece girmemek adına sessiz kalmayı ve bu süreci izlemeyi, gözlemlemeyi daha doğru buluyoruz."

Kamuoyuna yansıyan delillerle ilgili de yorum yapmayı doğru bulmadıklarını dile getiren Özdemir, "Süreçler nihayete erdikten sonra vatandaşlarımız da bu sürece gelene kadar belediyelerde nelerin olduğunu ve neler yapıldığını da net bir şekilde görecektir. Sabra ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceği adına, ülkemizin daha güzel bir şekilde yönetilmesi adına da bu sürecin berraklaşmasını, sürece yayılarak somutlaşmasını beklemek hepimizin görevidir diyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Karadeniz, istanbul, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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