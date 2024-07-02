Yeni Çevre ve Sağlık Bakanları TBMM'ye geldi - Son Dakika
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Yeni Çevre ve Sağlık Bakanları TBMM'ye geldi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Kurum, milletin en iyisini hayal edip gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirtirken, Memişoğlu ise Allah'ın kendilerini mahcup etmemesini diledi.

02.07.2024 17:28
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(TBMM)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Kurum, "Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz ondan sonra bu hayalleri hep birlikte tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlıklardaki devir-teslim törenlerinin ardından yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. TBMM Genel Kurulu'na girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, "Nasip oldu, yeniden eski görevimize dönmüş olduk; Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle" dedi. Geçmişten daha çok çalışacaklarını, daha çok özveri göstereceklerini ve afetlerde milleti yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bayrağı devraldığımız Sayın Bakanımızdan daha yukarı çıkartmak için var gücümüzle, ekibimizle birlikte çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Allah bizi utandırmasın, milletimize mahcup etmesin. Biz hiçbir zaman görev beklemiyoruz, her zaman önümüzdeki iş neyse bu işi en güzeliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Hep böyle olduk. Yaptığımız her işte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Burada da aynı gayretle çalışacağız."

Memişoğlu: "Allah bizi Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin"

Kurum, afetten etkilenen 11 il ile kentsel dönüşüm noktasındaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Bayrak değişimini aldık. Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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