Yeni Delhi'de ŞİÖ forumu medeniyetlere eşit ses çağrısı yapan bildiriyi kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Delhi'de 20-22 Kasım'da düzenlenen ŞİÖ Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nda Indraprastha Bildirisi kabul edildi. Bildiride medeniyetlere eşit ses olarak saygı gösterilmesi ve kimliklerinin ve insanlığa katkılarının kabul edilmesi çağrısı yapıldı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nda, "her bir medeniyete eşit bir ses olarak saygı gösterilmesi" ve bu medeniyetlerin "kimliklerinin ve insanlığa yaptıkları katkıların" kabul edilmesi çağrısı yapıldı.
Hindistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı açıklamasına göre, 20-22 Kasım'da başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirilen ŞİÖ Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nun sonunda "Indraprastha Bildirisi" kabul edildi.
Ortak bildiride, "her bir medeniyete eşit bir ses olarak saygı gösterilmesi" ve bu medeniyetlerin "kimliklerinin ve insanlığa yaptıkları katkıların" kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.
Bildiride, forum marjında, sürekli etkileşim yoluyla tarihsel bağları beslemenin değerinin farkında olarak karşılıklı güven, uyum, eşitlik, istişare, medeniyet çeşitliliğine saygı ve sürdürülebilir kalkınma arayışı temelinde ortak kararlılıklarının yeniden teyit edildiği aktarıldı.
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