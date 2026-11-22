Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nda, "her bir medeniyete eşit bir ses olarak saygı gösterilmesi" ve bu medeniyetlerin "kimliklerinin ve insanlığa yaptıkları katkıların" kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Hindistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı açıklamasına göre, 20-22 Kasım'da başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirilen ŞİÖ Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nun sonunda "Indraprastha Bildirisi" kabul edildi.

Ortak bildiride, "her bir medeniyete eşit bir ses olarak saygı gösterilmesi" ve bu medeniyetlerin "kimliklerinin ve insanlığa yaptıkları katkıların" kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, forum marjında, sürekli etkileşim yoluyla tarihsel bağları beslemenin değerinin farkında olarak karşılıklı güven, uyum, eşitlik, istişare, medeniyet çeşitliliğine saygı ve sürdürülebilir kalkınma arayışı temelinde ortak kararlılıklarının yeniden teyit edildiği aktarıldı.