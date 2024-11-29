Yeni Filmler Sinemalarda! - Son Dakika
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Yeni Filmler Sinemalarda!

Yeni Filmler Sinemalarda!

Bu hafta 11 yeni film vizyona girecek, dikkat çekenler arasında 'Mukadderat' ve 'Burada' var.

29.11.2024 10:58
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(ANKARA)- Bu haftadan itibaren 6'sı yerli olmak üzere 11 yeni film, sinemalarda vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında 61'nci Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi Film" ödülünü alan "Mukadderat", oyuncu kadrosunda Robin Wright ve Tom Hanks'in yer aldığı "Burada" ile 2007 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, farklı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla beyaz perdeye aktarılan "Barda" filmi yer alıyor.

Mukadderat

Film, kocasının ani ölümü sonrası kendisine yeni eş adayı arayan ve kendi işini kuran Sultan'ın hikayesine odaklanıyor.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Nadim Güç

Oyuncular: Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant

Burada

Film, bir evi merkeze alarak, kuşaklar boyu burada yaşayan insanların hayatlarına odaklanıyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen Richard Young, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur. Richard'ın anılarını canlandıran bu ev sadece onun değil pek çok kişinin de hayatına iz bırakmıştır. Evin anıları, bir yolculuğun başlangıcı olur.

Tür: Dram, Fantastik

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany

Barda

Film, bir barda kutlama için toplanan bir grup arkadaşın başlarından gelen kötü olayları anlatıyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Hande Türkel

Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt

Moana 2

Film, Moana'nın 3 yıl aradan sonra Maui ile bir araya gelerek macera dolu bir yolculuğa çıkmasını konu ediyor.

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen: David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller

Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

Mutfak

Film, dünyanın dört bir yanından kültürlerin harmanlandığı bir New York restoranının mutfağında gelişen olayları anlatıyor. The Grill adlı restoran öğle yemeğinde binlerce insanın toplandığı bir yerdir. Kasadan para çalınınca bütün çalışanlar şüpheli konumuna düşer.Restoran şefi Pedro, garson Julia'ya aşık olsa da genç kadın belgesiz bir yabancıyla ilişki kurmakla ilgilenmez. Pedro, kasadaki parayı çalmakla suçlanınca olaylar başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Alonso Ruizpalacios

Oyuncular: Raúl Briones, Rooney Mara, Anna Diaz

Paranormal Cuma

Film, sakarlığıyla kendini beklenmedik durumların içerisine sokan ve yaşanan olaylar sonrasında çevresindeki insanları paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışan tesisatçı Cuma'nın yaşadıklarını anlatıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Eray Koçak

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun

Son Nefes

Film, 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için dalış yaparken kendilerini ölüm kalım savaşı içerisinde bulan bir grup arkadaşın yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Joachim Hedén

Oyuncular: Julian Sands, Alexander Arnold, Jack Parr

Beraber

Film, annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp İstanbul'a taşınan bir gencin kendisini, beklemediği eğlenceli ve özgür bir dünyanın içerisinde bulmasına odaklanıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Mete Gümürhan

Oyuncular: Alihan Şahin, Sinan Eroğlu, Hayat Van Eck

Kabir Azabı: 2

Film, adli antropolog Selim'in, bir ölünün kemiklerini incelemesi ile değişen hayatını konu ediniyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu

Oyuncular: Dilara Duman, Alanur Tipiler, Güray Ozcan

Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas

Film, BAEKHYUN'un 12 yıl sonraki ilk solo Asya turnesinin final konseri 'Lonsdaleite [ dot]'ı anlatıyor.

Tür: Müzik

Yönetmen: Hamin Kim

Günah Şeytanın Oğlu

Film, şeytanla büyücü bir kadından doğan yaratığın zincirlerinden kurtularak felaketlere yol açmasını anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Ömer Korkmaz

Oyuncular: Nurettin Karakoç, Simay Antepli, Adel Attar

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Kültür Sanat, Robin Wright, Tom Hanks, Güncel, Sinema, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Filmler Sinemalarda! - Son Dakika

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