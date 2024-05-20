Yeni Kaledonya'da Protestolar Nedeniyle Mahsur Kalan Turistler İçin Tahliye Uçuşları Gerçekleştirilemiyor - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Protestolar Nedeniyle Mahsur Kalan Turistler İçin Tahliye Uçuşları Gerçekleştirilemiyor

Yeni Kaledonya\'da Protestolar Nedeniyle Mahsur Kalan Turistler İçin Tahliye Uçuşları Gerçekleştirilemiyor

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da devam eden protestoların havalimanına ulaşımı engellemesi nedeniyle mahsur kalan turistler için tahliye uçuşları gerçekleştirilemiyor. Fransa'nın, anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'a oy hakkı verilmesine karşı çıkan yerlilerin düzenlediği protestolar sebebiyle Noumea-Magenta Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta kapatılması, tahliye çalışmalarını olumsuz etkiledi. Yeni Kaledonya Cumhuriyeti adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc, yollardaki kontrolün sağlanmasının birkaç gün alabileceğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, durumu 'endişe verici' olarak değerlendirdi ve Avustralya savunma kuvvetlerinin tahliye için hazır olduğunu belirtti. Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

20.05.2024 12:53
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da devam eden protestoların havalimanına ulaşımı engellemesi nedeniyle mahsur kalan turistler için tahliye uçuşları gerçekleştirilemiyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Fransa'nın, anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'a oy hakkı verilmesine karşı çıkan yerlilerin düzenlediği protestolar sebebiyle Noumea-Magenta Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta kapatılması, tahliye çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Devam eden protestoların havalimanına ulaşımı engellemesi nedeniyle bölgede mahsur kalan turistler için tahliye uçuşları da gerçekleştirilemiyor.

Yeni Kaledonya Cumhuriyeti adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc, yollardaki kontrolün sağlanmasının birkaç gün alabileceğini açıkladı.

"Avustralya Başbakanı Albanese: Endişe verici"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC News'e verdiği demeçte, durumu "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Yeni Kaledonya'da mahsur kalan 300 vatandaşın Avustralya Dış İşleri ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduğunu aktaran Albanese, Avustralya savunma kuvvetlerinin, bölgede kalan turistlerin tahliyesi için uçuşa hazır olduklarını, Fransız yetkililerden onay beklediklerini dile getirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise X sosyal medya platformundan dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya savunma kuvvetleri, ticari uçuşların yeniden başlamasını beklemek üzere uçuşa hazır. Fransız yetkililer sahadaki durumun uçuşları engellediğini bildirmektedir. Onayları takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da X'ten dün yaptığı açıklamada, uçuşa hazır olduklarını, uçuşların güvenle yapılacağı zamana kadar Fransız yetkililerden onay beklediklerini bildirmişti.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Kaledonya'da Protestolar Nedeniyle Mahsur Kalan Turistler İçin Tahliye Uçuşları Gerçekleştirilemiyor - Son Dakika

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