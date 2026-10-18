YENİ Parti İzmir il başkanlığı ön seçiminde 61 bin 111 üye oy kullanıyor

(İZMİR) - İzmir'de YENİ Parti'nin il başkanlığı ön seçiminde oy kullanma işlemi sabah saat 09.00 itibarıyla başladı. Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yarıştığı seçimde, 61 bin 111 üye, 30 ilçede 50 ayrı noktada kurulan 159 sandıkta oy kullanıyor. YENİ Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Adeta bir genel seçim disiplini, özeni ve ciddiyeti içerisinde bir parti içi demokrasi şöleni yaşıyoruz" dedi.

YENİ Parti'nin İzmir'de 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlediği il başkanlığı ön seçim süreci devam ediyor. Dün adayların ve üyelerin konuşmalarıyla başlayan sürecin ikinci gününde üyeler sandık başına gitti.

Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yarıştığı seçimde, İzmir'in 30 ilçesinde 50 ayrı noktada kurulan toplam 159 sandıkta oy kullanılıyor.

YENİ Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de Konak ilçesindeki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ne gelerek oy kullanma işlemlerini takip etti. Sandık kurullarını ziyaret eden Aytekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞIYORUZ"

Seçim sürecine ilişkin bilgi veren Aytekin, "YENİ Parti bugün itibarıyla Türkiye genelinde 72 ilde il başkanlığını üyeler aracılığıyla seçmiş olacak. Dün divan kuruldu, adaylar, üyeler konuşmalarını yaptılar. Kısa bir aday tanıtımı yaptık. Bugün de sabah 09.00'dan itibaren İzmir'de toplam 159 sandıkta, 50 ayrı noktada üyelerimiz sandık başına gidip oy kullanacaklar. İzmir'de 61 bin 111 üyemiz var. 61 bin 111 üye bugün 50 ayrı noktada sandıklara gidip bugün İzmir il başkanımızı seçmiş olacaklar. Oldukça güzel. Şimdi sandık kurullarını dolaştım. Sandıkta her adayın temsilcisi var, sandık başkanı var. Adeta bir genel seçim disiplini, özeni ve ciddiyeti içerisinde bir parti içi demokrasi şöleni yaşıyoruz" dedi.

DİĞER PARTİLERE DE ÖRNEK OLACAK

Parti içi demokrasinin önemine dikkati çeken Aytekin, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkeye demokrasiyi vadediyoruz, adaleti vadediyoruz. Demokrasiyi en geniş anlamda vadediyoruz. Öyle ki vatandaş kendi kaderini, kendi geleceğini kendisi özgürce belirlesin istiyoruz. Şimdi bunu Türkiye'ye vaat eden, isteyen bir partinin önce bunu kendi içinde de yaşaması, yaşatması gerekiyor. Biz partinin ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanını Türkiye'deki bütün üyelerle seçmek isteyen ve bunu şu anda yaşayan bir partiyiz. İnanıyorum, Türkiye'nin diğer partilerine de örnek olacaktır. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. Katılımcılığı böyle artırabiliriz. Her ildeki üyelerimiz, partinin il başkanı kimin olacağına direkt kendileri karar verecekler. Önceden ayarlanmış, düzenlenmiş delege sistemini partinin tarihine gömmüş olduk."

İzmir genelinde devam eden oy kullanma işlemlerinin ardından yapılacak sayımla YENİ Parti'nin yeni il başkanı belirlenecek.