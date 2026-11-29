Yeni Parti, Tekirdağ'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi.

Yürüyüşün ardından Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleştirilen miting, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Sabri Yüce, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na çiçek takdim etti.

Mitingde konuşan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Genel Başkanları Özgür Özel'in Tekirdağ halkına selamını getirdiğini belirtti.

Özçağdaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'na tepki gösterdi.

Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Özçağdaş, belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi.

Partisinin iktidara yürüdüğünü söyleyen Özçağdaş, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Mitingde, Yeni Parti Tekirdağ İl Başkanı Yüce ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da konuşma yaptı.