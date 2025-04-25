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Yeni Suriye'nin Temsili

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, BMGK'de yeni Suriye'yi temsil ettiğini belirtti.

25.04.2025 21:19
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NEW Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), üye ülkelere "Bugün burada yeni Suriye'yi temsil ediyorum." mesajı verdi.

BMGK'de Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkelere hitap eden Şeybani, oturum öncesinde yeni Suriye bayrağının Birleşmiş Milletler'in merkezinde göndere çekildiğini anımsatarak, "Bu tarihi günde tüm Suriye halkını tebrik ediyorum. Bu bayrak, sadece bir sembol değil. Acıdan doğan yeni bir varoluşun ilanıdır. Direnişten doğan bir geleceği ve yıllarca süren acıların ardından gelen değişim vaadini temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şeybani, on yıllar boyunca Suriye'nin Esed rejiminin zulmüyle anıldığını hatırlatarak, bu dönemde ülkenin karanlığa gömüldüğünü, yurttaşların öldürüldüğünü ve işkence gördüğünü kaydetti.

Aynı dönemde kimyasal silahların kullanıldığını, milyonlarca insanın yerinden edildiğini ve yıllarca insanların, acı ve kayıpların yükü altında ezildiğini belirten Şeybani, "Rejimin eylemleri yalnızca Suriye halkı için derin insani trajedilere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda istikrarsızlaştırıcı unsurların topraklarımızda filizlenmesine olanak tanıdı. Esed yönetimi altında, ülkemiz uyuşturucu üretiminin merkezi haline geldi, yabancı milisler ve terör örgütleri için bir sığınak oldu, bu da bizim ve tüm bölgenin acılarını daha da derinleştirdi. Bugün burada, yeni Suriye'yi temsil etmek üzere bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Suriye artık dünyaya kapılarını açtı"

Şeybani, Suriye'nin artık dünyaya kapılarını açtığını kaydederek, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve uluslararası isimlerin Suriye'ye geldiğini, diasporadaki Suriyelilerin, evlerine dönme ve Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlama olasılığını araştırdığını ifade etti.

İlk kez, büyük uluslararası kuruluşlar ve BM insan hakları kurumlarının Suriye topraklarına gerçek ve somut erişim sağladığına dikkati çeken Şeybani, "Bu, eski rejimin geçmişte defalarca reddettiği bir şeydi. Sistematik kan dökme, keyfi tutuklamalar, zorla kaçırmalar ve cezasızlık çağı sona erdi. Haftalar önce devrimin yıl dönümünde gördüğünüz gibi, artık uçaklar varil bombaları değil, çiçek bırakıyor." diye konuştu.

Yakında Kayıp Kişiler Komisyonunu da içeren Geçiş Dönemi Adalet Komisyonunun kuruluşunun ilan edileceğini bildiren Şeybani, ayrıca, Suriye'de kaybolan Amerikalıların bulunmasına yönelik olarak ABD ile işbirliği yapmaya da hazır olduklarını ifade etti.

"Suriye'nin istikrarı tüm bölgenin istikrarını etkiliyor"

Şeybani, Suriye halkını temsil edecek gerçek bir ulusal parlamentoya yönelik somut adımların da yakında açıklanacağını belirterek, "Bugünün Suriye'si, Esed yönetimi altında susturulan ve şimdi özgürce konuşabilen Suriyeliler için, evlerinden edilen ama artık evlerine dönebilecek Suriyeliler için var." vurgusunu yaptı.

Suriye'nin "çeşitli, ancak çoğunluk ve azınlık diye bölünmüş olmadığının" altını çizen Şeybani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yaptırımların yükü, istikrarımızı tehdit etmeye devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar ve şirketler, ekonomimizi yeniden inşa etmek ve yatırım yapmak istediklerinde, süresi dolmuş yaptırımların engeline takılıyorlar. Önceki rejime yönelik olarak uygulanan bu kısıtlayıcı tedbirler, ülkemize sermaye ve uzmanlık girişini engelliyor, buna karşılık yasa dışı ağların genişlemesine olanak tanıyor. Gölgelerde ve gizli biçimde faaliyet gösteren, çoğunlukla aşırılık yanlısı ya da terörist örgütlerle ilişkilendirilen aktörlerin, bu yaptırımların sürmesinden en çok fayda sağladığı görülüyor."

Şeybani, Suriye'den daha fazlasını talep edenlerin, aynı zamanda Şam yönetimine yönelik birçok yaptırımın sürmesini de savunanlar olduğuna dikkati çekerek, bu yaptırımların Suriye'yi küresel ekonomik büyümede "ortak" olmak yerine "yardıma bağımlı" bir ülke olmaya zorladığına işaret etti.

Yaptırımların aynı zamanda uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının etkili şekilde çalışmasını engellediğini ve geçiş döneminde adaletinin uygulanması ve güvenliğin sağlanmasını kısıtladığını söyledi.

Şeybani, "Yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin karanlık geçmişiyle anılan bir ülkeden barışın, refahın ve küresel ekonominin etkin bir ortağına dönüşmesinde kritik bir adım olabilir. Suriye'nin istikrarı yalnızca bizi, Suriyelileri ilgilendirmiyor. Tüm bölgenin istikrarını da etkiliyor." vurgusunda bulundu.

Diğer istikrarsızlaştırıcı unsurun da İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları olduğunu kaydeden Şeybani, İsrail saldırılarının yalnızca uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlali olmadığını, aynı zamanda bölgesel istikrar için doğrudan bir tehdit teşkil ettiğini dile getirdi.

Şeybani, "Saldırıların sürmesi yeniden inşa çabalarımızı baltalıyor ve ulaşmak istediğimiz barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'nin İsrail'e baskı yaparak Suriye'den çekilmesini ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı uygulamasını sağlamasını talep eden Şeybani, Suriye'nin, İsrail dahil olmak üzere hiçbir komşu ülkeye veya dünyadaki herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmayacağını defalarca ilan ettiğini hatırlattı.

Şeybani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu belirleyici anı değerlendirelim. Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun tamamı, Suriye'nin geleceğini desteklemek için eşsiz bir fırsata sahiptir. Suriyeliler, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirmeye ve dünya genelinde başarılı bir çatışma sonrası geçiş sürecinin nasıl olabileceğine dair yeni bir paradigma oluşturmaya hazır. Umuyoruz ki bu yolda ortaklarımız siz olursunuz."

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Kaynak: AA

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