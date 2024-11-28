Yeni Teşviklerle Sanayi Dönüşümü - Son Dakika
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Yeni Teşviklerle Sanayi Dönüşümü

Bakan Kacır, ikiz dönüşüm ihtiyaçları için yeni teşvikler ve projelerle sanayiyi güçlendirecek.

28.11.2024 00:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kacır, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Sanayi Odası 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında, Türkiye'yi dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin sanayileşmenin temelini oluşturan demir çelik üretiminde Avrupa'da lider ülkelerden biri olduğuna değinen Kacır, "Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayisinin 3 ana sacayağı üzerinde yükselmesini sağlayacağız. Yüksek verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim anlayışıyla yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek, stratejik hedeflerimizin en üst sıralarında yer alıyor." diye konuştu.

Kacır, yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca,bütüncül bir destek mekanizması içeren "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"nı devreye aldıklarını dile getirdi.

Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık, kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında 102 milyar liralık yatırımı harekete geçirdiklerini vurgulayan Kacır, ekonominin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü destekleyecek yeni projeleri de ivedilikle devreye aldıklarını ifade etti.

"Yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz"

Kacır, Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttükleri projelerle 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere, KOBİ ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumunun üst düzey temsilcileriyle de sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar dolar finansman sağlaması hedefiyle hazırlanan ortak beyannameyi dün imzaladık. Ülkemiz sanayisi için tarihi bir adım. Sanayicilerimizin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Konya'ya 2 teknopark, 22 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezi kazandırdık"

Konya'da 2002'de 8 olan organize sanayi bölgesinin 12'ye çıkardıklarını vurgulayan Kacır, istihdamın da 9 binden, 81 bin 290'a çıktığını anlattı.

Kacır, Konya'ya 3 endüstri bölgesini kazandırdıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti.

"Konya'ya 2 teknopark, 22 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezi kazandırdık. Şehrimizde gerçekleşecek yeni ya da ilave yatırımlar için 5 bin 496 teşvik belgesi düzenledik. 405 milyar lira sabit yatırımın ve 88 binden fazla istihdamın önünü açtık. Önümüzdeki dönemde ilan ederek süratle devreye alacağımız 'Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji'miz kapsamında Konya'da gerçekleştireceğimiz vizyon projeleri de belirledik."

Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, belediye başkanları, bazı milletvekilleri, oda başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Programda bazı sanayicilere teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, konya, Son Dakika

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