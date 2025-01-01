Yeni Yıl Kutlamalarında Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında sokakta kurusıkı tabanca ile havaya 2 el ateş eden maganda, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı ise kutlamaları kaydeden bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kent genelinde kutlamalar devam ederken yeni yılın ilk dakikalarında Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde sokakta yürüyen M.A., kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, M.A.'nın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi.