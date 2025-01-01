Yeni Yılın İlk Bebeği Ökkeş Dünyaya Geldi

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Gaziantep'te yılın ilk bebeği 00.02'de dünyaya gözlerini açtı

Yeni yılın ilk bebeğine "Ökkeş" ismi verildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Nazlı-Cuma Suyabatmaz çiftinin erkek bebeğine Ökkeş ismi konuldu.

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk bebeği Nazlı ve Cuma Suyabatmaz çiftinin 6. çocuğu olan Ökkeş bebek oldu. 3 kilo 600 gram ağırlığındaki Ökkeş bebeğe hastane başhekim tarafından altın ve hediye verildi.

"Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi"

Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatma Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini karşıladıkları için mutlu olduklarını ve bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanemizde 6'ncı gebeliği nedeniyle hastanemize gelen Nazlı Hanım'ın bir erkek bebeği dünyaya geldi. Anne ve babayı normal doğuma teşvik edici bilgilendirmeler sonucunda 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Bebeğin sağlık durumu iyi yakın takip altındayız. Anne ile ilk temasını da sağladı" dedi.