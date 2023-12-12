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Yeni Zelanda, AUKUS Anlaşması'na katılabilir - Son Dakika
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Yeni Zelanda, AUKUS Anlaşması'na katılabilir

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS Anlaşması'na katılabileceklerini belirtti. Collins, bu durumun ülkenin nükleer teknolojilere karşıt tutumuna ters düşmeyeceğini vurguladı.

Yeni Zelanda, AUKUS Anlaşması\'na katılabilir
12.12.2023 - 18:01,
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Yeni Zelanda'nın yeni koalisyon hükümeti, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS Anlaşması'na katılabileceğine işaret etti.

Radio New Zealand'ın haberine göre, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins, AUKUS'a katılma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Collins, eski hükümeti "Amerika karşıtı" şeklinde niteleyerek, AUKUS'u kaçırılan bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'nın bilgi paylaşımı ve savunma teknolojilerine odaklanan AUKUS'un ikinci ayağına dahil edilebileceğine işaret eden Collins, bunun ülkenin nükleer teknolojilere karşıt tutumuna ters düşmeyeceğini belirtti.

Eski Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, nükleer teknolojinin kullanılmadığı alanlarda AUKUS anlaşması çerçevesinde Avustralya, İngiltere ve ABD ile işbirliği yapabileceğini söylemişti.

Yeni Zelanda, 1987'de nükleer silahlı gemilerin ve denizaltılarının limanlarına girmesini yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu kapsamda Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Kaynak: AA
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