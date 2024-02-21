Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu'ya "Milletvekilliğinden de istifa et" çağrısı - Son Dakika
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Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu'ya "Milletvekilliğinden de istifa et" çağrısı

Yeniden Refah, partiden istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya tepki gösterdi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Pamukçu'nun milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki, etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz" dedi.

21.02.2024 13:31
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Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, dün yaptığı açıklama ile kurucuları arasında bulunduğu Yeniden Refah Partisi'nin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığı düşüncesi ile parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

YENİDEN REFAH'TAN PAMUKÇU AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Pamukçu'nun istifasını değerlendirdi. Bekin, istifanın tek taraflı irade beyanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu; "Şunu ifade etmek isteriz ki her ne kadar sayın Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da biz kendisine etik davranarak, milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki, etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz.

Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu'ya 'Milletvekilliğinden de istifa et' çağrısı
İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu.

"PARTİMİZ KURULUŞ FELSEFESİNDEN ASLA UZAKLAŞMADI"

Yeniden Refah Partimizin 1969'da başlayan ve 5 yıldan beri süregelen kutlu yürüyüşünden Sayın Pamukçu'nun iddia ettiği şekilde, partimizin hiçbir şekilde kuruluş, inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını; asıl kendisinin basit ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefesinden uzaklaştığını belirtmek isterim.

Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu'ya 'Milletvekilliğinden de istifa et' çağrısı
YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin.

"30 MADDEDEN OLUŞAN İLKELERİMİZİN ALTINDA KENDİ İMZASI VAR"

Genel seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi yer almış ve o dönem ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altında Genel Sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Milletin, Yeniden Refah Partimize olan ilgi ve teveccühü karşısında başlatılan karalama ve yazdırma hareketlerinin, bizleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 1969'da Milli Görüş hareketiyle başlattığı yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya mutluluğuyla Türkiye'ye yön verme sevdasından alıkoyamayacağını bir kez daha vurgularken; son sözlü Yunus Emre'nin anlam yüklü dizesiyle bırakıyoruz. Der ki; 'Canım erenler yolu inceden inceyimiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncayımış."

Yeniden Refah\'tan AK Parti\'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu\'ya "Milletvekilliğinden de istifa et" çağrısı

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu'ya 'Milletvekilliğinden de istifa et' çağrısı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar: al birini vur ötekine aynı kazağın laciverti 71 24 Yanıtla
  • eyup yamak: Gereksiz bir parti.. 46 30 Yanıtla
  • İlker Güner: Bence makul, getir partiler arası geçiş yasağını. Kim ne oy alırsa onunla yetinsin. 27 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İddiaya girerim istfa etmez 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Suat Pamukçu'ya "Milletvekilliğinden de istifa et" çağrısı - Son Dakika
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