Yenidoğan Çetesi Davasında Ceza Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yenidoğan Çetesi Davasında Ceza Kararı

17.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yenidoğan çetesi soruşturmasında 2 sanığa ceza verildi, 11 sanık beraat etti.

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin 1'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada 2 sanığa ceza verildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar savunmasında, müşteki Yavuz Engin'in kendisini Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdığını, savunma yapmadığını, belge sunduğunu, yapmadığı bir suçtan dolayı sanık kürsüsünde olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunmasında, dosyanın sanığı değil mağduru olduğunu, savcının yanına yenidoğan çetesindeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gittiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözünü sordu.

Sanık Aylin Arslantatar, "Adaletin tecelli edeceğine inancım tam. Bugün burada adil yargılama yapıldığını düşünüyorum. Teşekkür ederim." dedi.

Mustafa Kemal Zengin ise suçsuz olduğunu savundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Heyet, Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise beraatini kararlaştırdı.

İddianamedeki ceza istemleri

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin 13 sanık hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Örgüt üyeleri Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davasında Ceza Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:58:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davasında Ceza Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.