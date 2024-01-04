Yenikapı\'da Adana Kültür Günleri başladı

YENİKAPI'da düzenlenen Adana Kültür Günleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi. 4-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, Adana'ya dair lezzetlerin tanıtımı yapılıyor. Organizasyonun ilk gününde, Kozan Belediyesi tarafından Kozan'dam getirilen 10 ton portakal ve limon vatandaşlara dağıtıldı.

Adana Kültür Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Adana Kültür ve Dayanışma Derneği koordinasyonuyla düzenlenen organizasyonun açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana'nın birçok ilçesinden belediye başkanları da katıldı. 4-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Adana'ya dair kültürel etkinlikler tanıtılıyor; Adana kebabı, mumbar dolması, şırdan, fellah köftesi, şalgam, ciğer kavurma, cezerye, Adana'dan getirilen yöresel baharatlar ve benzeri yöresel lezzetlerin bulunduğu stantlar da etkinlik alanında yer alıyor. Açılış töreni sonrasında Kozan Belediyesi tarafından Kozan ilçesinden etkinliğe özel olarak getirilen 10 ton limon ve portakal vatandaşlara dağıtıldı. Üç gün boyunca devam edecek etkinliklerde, yerel sanatçılar konserler verecek, yöresel ürün ve yemekler stantlarda tanıtılacak; Türk edebiyatının önemli isimleri Yaşar Kemal ve Orhan Kemal de programlar çerçevesinde anılacak.

ÇOK MUTLU OLDUK

Etkinlik alanını ziyaret eden ve dağıtılan portakal ve limonlardan alan Aydice Keskin, Çok güzel, bunları dağıttıkları için de çok mutlu olduk. Burada bu kadar lezzetli yok, C vitamini yüksek bulamıyoruz. Sıraya girdim tabi ki ama bir anda karmaşa oluştu. dedi.

ADANA VE İSTANBUL BULUŞMUŞ

Restoran işletmecisi Mehmet Sur, Adana ve İstanbul buluşmuş, Türkiye'nin her yerinden akın akın insan geliyor. Çünkü bugün lezzetin efsanesi Adana burada. Tabi ki Adana dendiğinde akla ne gelir Şırdanımız gelir, sadece şırdan da değil, ciğerle de, kebapla da buradayız. Yenikapı'ya gelin, ciğerimizi yiyin, kebabımızı yiyin. ifadelerini kullandı.

EŞİM ADANALI TÜM YEMEKLERİ SEVİYORUM

Yöresel yemek stantlarını ziyaret eden Derya Karadaş, Patlıcan dolması ve analıkızlı tadacağım. Benim eşim Adanalı ve yemeklerin hepsini mumbar dolması dışında gerçekten çok seviyorum, severek yiyorum. dedi.