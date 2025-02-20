YENİLENEBİLİR ENERJİ GÖRÜŞMESİ

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(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Energy China Başkanı Lyu Zexiang ile görüştü. Görüşmede yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapısı başta olmak üzere Türkiye'deki büyük ölçekli yatırım fırsatları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Energy China Başkanı Lyu Zexiang ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Energy China Başkanı Sayın Lyu Zexiang ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapısı başta olmak üzere ülkemizdeki büyük ölçekli yatırım fırsatlarını ele aldık. Türkiye'nin güçlü enerji altyapısı ile uluslararası iş birliklerine açık olduğunu bir kez daha vurguladık."