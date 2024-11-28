Yenimahalle'de Araba Harekete Geçti, Sürücüye Dev Ceza - Son Dakika
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Yenimahalle'de Araba Harekete Geçti, Sürücüye Dev Ceza

Yenimahalle\'de Araba Harekete Geçti, Sürücüye Dev Ceza

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle çevreyi rahatsız ederken lastiklerine zarar verdi. Olay sonrası ehliyetine el konulup 32 bin 233 TL ceza kesildi.

28.11.2024 21:48  Güncelleme: 21:49
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle yaptığı hareketler ile lastiklerine zarar verip, çevreyi rahatsız etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücünün ehliyetine el konuldu, 32 bin 233 TL de ceza kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Batıkent İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle hareketler yapan sürücü, aracından çıkan yüksek ses ve lastikten çıkan dumanla çevreye rahatsızlık verdi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahallelinin ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Otomobil emniyetin otoparkına çekilirken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenimahalle'de Araba Harekete Geçti, Sürücüye Dev Ceza - Son Dakika

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