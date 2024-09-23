Yenişehir'de Eğitim Uçağı Düştü - Son Dakika
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Yenişehir'de Eğitim Uçağı Düştü

Yenişehir\'de Eğitim Uçağı Düştü

Eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ve adayı hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

23.09.2024 09:59
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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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