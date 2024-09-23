Yenişehir\'de Eğitim Uçağı Düştü

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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı, hayatını kaybetti. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi.

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Esra TÜRKER-Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),