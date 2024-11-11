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Yerel Dernekten Öğrencilere Burs Desteği

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Alaşehir'deki Yunus Emre Derneği, ürettiği ürünlerle 220 öğrenciye burs sağlıyor.

11.11.2024 11:00
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Kendileri üretip satarak öğrenci okutuyorlar

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Yunus Emre Derneği üyeleri kendi ürettiği ürünleri satarak elde ettiği gelirle 220 üniversite öğrencisine burs veriyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Derneği üyeleri ve gönüllüleri haftanın iki günü dernek binasında gözleme, erişte, mantı gibi ürünleri üreterek, düzenlenen etkinliklerle satış yapıyor. Satışlarını öğrenciler için gerçekleştiren dernek üyeleri ve gönüllüleri elde ettikleri gelirle de 220 üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. Sabah erken saatlerde dernek binasına gelen kadınlar büyük bir özveriyle hazırladıkları ürünlerle hem ilçe halkının

sağlıklı beslenmesine katkı verirken öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Hem aidatlarla hem de dernek ürünlerinin satışıyla öğrencilere burs sağladıklarını ifade eden Alaşehir Yunus Emre Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, "Dernek olarak burs verdiğimiz 220 tane üniversite öğrencimiz okuyor. Dernekte üyelerimiz ve gönüllülerimizle beraber çalışıyoruz ama tabii ki bizim çalışmalarımızın buna yetmesi mümkün değil, aynı zamanda bizim öğrencilerimize destek veren aylık aidat yatıran 100 tane gönüllü sponsorumuz var. Hepimiz gönüllüyüz. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz satıyoruz. Gözleme, mantı, makarna gibi ürünler üretip satıyoruz. Bir kısmına yetiyoruz, bir kısmını da sponsorlarla karşılıyoruz. Gelirimizi bu şekilde karşılıyoruz. Amacımız memleketimizdeki üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize faydalı olabilmek. Derneğimizin 50 tane üyesi var, bunun yanında gönüllü yardımcılarımız da bize destek oluyorlar" dedi.

"Vatana millete hayırlı evlat olsunlar"

Vatana millete hayırlı bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen dernek gönüllüsü Emine Yılmaz, "Çocuklarımız vatana millete hayırlı birer evlat olsunlar diye burada çalışıyoruz. Onların okulu bitirip bizim yanımıza geldikleri zaman çok mutlu oluyor, onlarla gurur duyuyoruz. Oğlum İstanbul'da 6 senedir öğretmen. Benim çocuğum da buradan burs alarak okudu. Ben de 15 senedir buraya gelerek yardım ediyorum. Yeter ki çocuklarımız okusun, çocuklarımızın geleceği güzel olsun.Devletimize milletimize hayırlı evlat olsunlar" dedi.

14 yıldır derneğe destek verdiğini söyleyen dernek gönüllüsü Ayşe Çopuroğlu, "Torunlarımı okuttum. 14 yıldır buradayım. Yardım ettiğimiz evlatlarımız mezun olup geliyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Vücudum bedenim sağlıklı olduğu sürece yardım edeceğim. Yavrularımız okusun, vatana millete hayırlı olsunlar diye buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek düzenlediği kahvaltı organizasyonlarıla da Alaşehirli kadınları bir araya getirerek hem sosyalleşme imkanı da sağlıyor. Derneğin kahvaltısına katılan vatandaşlardan Pınar Kaya, "Yunus Emre Derneğinin çok güzel bir kahvaltı organizasyonuna geldik. Sosyal hayatta çok fazla iletişimde olamadığımız anlarda, derneklerin bu birleştirici özelliğinin en güzel temsili Yunus Emre Derneği. Kendi elleriyle, emekleriyle hazırlamış oldukları kahvaltıda, uzun süredir görüşemediğimiz dostlarla burada buluştuk. Bu tarz etkinliklerin desteklenmesi ve sürdürülebilirliği çok önemli. Hem ruhsal motivasyonumuz için,hem kaynağının çok kıymetli bir yere gitmesinden dolayı Yunus Emre Derneği'nin bu etkinlikleri sürdürebilmesi için herkesi bu etkinliklere katılmaya ve destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yerel Dernekten Öğrencilere Burs Desteği - Son Dakika

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