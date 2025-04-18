Yeşilay'dan 23 Nisan Şenliği

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı 1920'de kurulan Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şenlik düzenleyecek.

Yeşilay, 105. kuruluş yıl dönümünde "Yeşilay Çocuk Şenliği"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şenlikte, İstanbul'daki okullardan davet edilecek yüzlerce çocuk için uçurtma atölyesi, spor ve sanat aktiviteleri, masal ve drama atölyeleri gibi farklı etkinlikler düzenlenecek.

Bahar havasında Sepetçiler Kasrı'nın bahçesinde eğlenecek çocuklara, yemek ve ikramlar sunulacak.

Etkinlikte, TRT dizisi "Kod Adı Kırlangıç" oyuncuları, çocuklarla bir araya gelecek. Ayrıca 23 Nisan ruhunu yaşatmak adına oyunculardan biri, Yeşilay Başkanı'nın makam koltuğuna oturarak geleneksel bir deneyimi paylaşacak.

Şenlikle, çocuklara, bayram coşkusunu dolu dolu yaşayacakları hem eğlenceli hem de anlamlı bir gün sunulması hedefleniyor.