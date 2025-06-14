Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı
14.06.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençliğin bağımlılığından korunması için Yeşilay, bağımsız gençlik kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır." dedi.

Bartın'a gelen Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Şube Başkanı Çağrı Pekdiker ve YEDAM personeli ile görüşen Dinç, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Dinç, bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, "Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey gençliğinin bağımlı olmasıdır. Geleceğinin bağımlılık üzerinden ipotek altına alınmasıdır. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey de bir insanın bağımlı olması. Çünkü bağımlılık insanın kendi düşmanını kendi içine yerleştirmesidir. O düşman onu her anlamda çok ciddi zorluklara sokar. İşini, ilişkilerini, bedenini, zihnini, duygularını bozar. İnsanı kendini esiri haline getirir." diye konuştu.

Dinç, Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 105 yerde ücretsiz hizmet veren Yeşilay danışmanlık merkezlerinin bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde klinik psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız tamamen gizlilik esaslı ve çalışılmış sistem üzerinden insanlara hizmet veriyorlar. Gururla söyleyebilirim ki bu çalışmanın temelini atarken dünyadaki bütün modellere baktık. Dünyada bu kadar kapsamlı, bu kadar etkili ücretsiz çalışma yok. 105 noktada Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz hizmet veriyor. O yüzden hiçbir insanımız bağımlı oldu diye karamsarlığa kapılmasın, çaresiz, yalnız hissetmesin. Bunun kaderi olduğunu düşünmesin. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde internet, kumar, uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı da dahil olmak üzere ücretsiz hizmet veriyoruz."

-"Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

Kumar bağımlılığının hem dünyada hem ülkemizde arttığına dikkati çeken Dinç, "Buna bağlı olarak insanımız sadece ekonomik kayıp yaşamıyor. Ailesinden, evliliklerinden, işlerinden, ilişkilerinden yana büyük kayıplar yaşıyor. Kendi güveniyle alakalı, kendi hayata bağlanmasıyla alakalı büyük kayıplar yaşıyor." dedi.

Dinç, hiçbir kişiyi bağımlılık sebebiyle kaybetmek istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"O yüzden bu dönemde kumar bağımlılığı başta olmak üzere bütün diğer bağımlılıklarla alakalı insanımızı koruma, kollama, bağımlılıkları önleme noktasında büyük kararlılığımız var. Bu kararlılık çerçevesinde nasıl 'bağımlılık endüstrisi' ülkemizin her mahallesine girdiyse, biz de her mahalleye gireceğiz. Nasıl her sokağa girdilerse bizler de her sokağa gireceğiz. Onlar ne kadar kararlıysa biz iki kat kararlıyız. Çünkü çok yanlış bir şey yapıyorlar. İnsanımızı zehirliyorlar, geleceğimizi öldürmeye, söndürmeye çalışıyorlar. Biz geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çok doğru, çok haklı, çok kutsal bir şey yapıyoruz. O yüzden büyük azimle, büyük kararlılıkla ülkemizin her yerinde bu çalışmayı yapacağız."

Yeşilay şubelerinin ve Yeşilay danışmanlık merkezlerinin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Dinç, kişilerin de buna destek olması ve gönüllü olarak faaliyetlere katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Dinç, Türkiye, Gençlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı
İsrail saldırıları sonrası İran’dan ABD hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı İsrail saldırıları sonrası İran'dan ABD hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
Galatasaray’da bir dönem sona erdi 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal’a veda Galatasaray'da bir dönem sona erdi! 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal'a veda
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar

16:12
Mesut Hakkı Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını canlandırdı
Mesut Hakkı Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını canlandırdı
15:41
Çatışmalar şiddetleniyor İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
22:14
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı
Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
22:13
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
21:59
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
21:56
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
21:09
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
20:45
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
20:31
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, İsrail’i 84 sayı farkla ezip geçti
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, İsrail'i 84 sayı farkla ezip geçti
20:27
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
20:26
Gaziantep FK’da başkan belli oldu Mehmet Büyükekşi sürprizi
Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi
20:06
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar
19:49
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
19:40
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 17:36:03. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.