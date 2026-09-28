Yeşilay Samsun, SASKİ personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdi

Yeşilay Samsun, SASKİ personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SASKİ personeline yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimini Yeşilay Samsun Başkanı Emre Güneş verdi. TBM Yetişkin Eğitim Programı kapsamındaki eğitimde bağımlılık türleri, etkileri ve korunma yolları anlatıldı; toplumsal farkındalık ve sağlıklı yaşam vurgulandı.
Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdi.
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıklardan korunma yolları anlatıldı.
Eğitimde ayrıca bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.
Kaynak: AA
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