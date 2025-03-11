Yeşilay, Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilay, Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti

Yeşilay, Viyana'da düzenlenen etkinlikte madde kullanımı ve kumar bağımlılığı sorunlarını ele aldı.

11.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen 68. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu kapsamında, madde kullanımı ve kumar bağımlılığının yol açtığı sorunları işleyen bir etkinlik düzenledi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun çevrim içi yer aldığı "Madde Kullanım Bozukluğu ve Kumar: Daha İyi Önleme ve Politika İçin Ortak Risklerle Mücadele" başlıklı programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Eler, son 10 yılda 15-64 yaş arası bireylerde uyuşturucu kullanımının yüzde 20 arttığının tespit edildiğini, bu oranın çok yüksek bir artış olduğunu ifade etti.

Eler, Türkiye'nin, uyuşturucu kullanımı ile mücadele ve önleme alanında yaptığı çalışmaları ve bu alanda çeşitli organizasyonlarla yaptığı işbirliğini anlattı.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Güllüoğlu da madde kullanımı ve kumar bağımlılığının yol açtığı sorunlara ilişkin yapılan çalışmalara göre her iki unsurun birbiriyle ilişkili olduğunu ve paralel sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Güllüoğlu, küresel olarak çevrim içi çeşitli kumar oyunlarının 85 milyar avro düzeyinde olduğunu belirterek, dünyadaki yetişkin nüfusun yarısının kumar oynadığına dikkati çekti.

Avrupa'da 16 yaşındaki her 5 kişiden birinin kumar oyunlarına bulaştığını aktaran Güllüoğlu, bazı araştırmalara göre madde ve kumarın yol açtığı rahatsızlıkların paralellik göstermesinin bireyin ruh sağlığından kaynaklandığına işaret etti.

Güllüoğlu, Yeşilay olarak bu alanda yaptıkları çalışmalar ve sonuç aldıkları yöntemlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marc Potenza da başta ABD olmak üzere küresel olarak çevrim içi kumarın ulaştığı boyut ve yol açtığı sorunları içeren bir konuşma yaptı.

Yeşilay, UNODC tarafından düzenlenen 68. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu kapsamında 8 farklı etkinlik daha yapacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Etkinlikler, Uyuşturucu, Politika, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Viyana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
Kripto paralar büyük zarar yazdı Kripto paralar büyük zarar yazdı
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:35 Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
08:31 Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
08:31 Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
08:26 Kripto paralar büyük zarar yazdı Kripto paralar büyük zarar yazdı
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 21:17:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilay, Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.