Yeşilay, Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti

Yeşilay, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen 68. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu kapsamında, madde kullanımı ve kumar bağımlılığının yol açtığı sorunları işleyen bir etkinlik düzenledi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun çevrim içi yer aldığı "Madde Kullanım Bozukluğu ve Kumar: Daha İyi Önleme ve Politika İçin Ortak Risklerle Mücadele" başlıklı programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Eler, son 10 yılda 15-64 yaş arası bireylerde uyuşturucu kullanımının yüzde 20 arttığının tespit edildiğini, bu oranın çok yüksek bir artış olduğunu ifade etti.

Eler, Türkiye'nin, uyuşturucu kullanımı ile mücadele ve önleme alanında yaptığı çalışmaları ve bu alanda çeşitli organizasyonlarla yaptığı işbirliğini anlattı.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Güllüoğlu da madde kullanımı ve kumar bağımlılığının yol açtığı sorunlara ilişkin yapılan çalışmalara göre her iki unsurun birbiriyle ilişkili olduğunu ve paralel sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Güllüoğlu, küresel olarak çevrim içi çeşitli kumar oyunlarının 85 milyar avro düzeyinde olduğunu belirterek, dünyadaki yetişkin nüfusun yarısının kumar oynadığına dikkati çekti.

Avrupa'da 16 yaşındaki her 5 kişiden birinin kumar oyunlarına bulaştığını aktaran Güllüoğlu, bazı araştırmalara göre madde ve kumarın yol açtığı rahatsızlıkların paralellik göstermesinin bireyin ruh sağlığından kaynaklandığına işaret etti.

Güllüoğlu, Yeşilay olarak bu alanda yaptıkları çalışmalar ve sonuç aldıkları yöntemlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marc Potenza da başta ABD olmak üzere küresel olarak çevrim içi kumarın ulaştığı boyut ve yol açtığı sorunları içeren bir konuşma yaptı.

Yeşilay, UNODC tarafından düzenlenen 68. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu kapsamında 8 farklı etkinlik daha yapacak.