Yeşilsırt Göleti Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilsırt Göleti Yeniden Su Tutmaya Başladı

Yeşilsırt Göleti Yeniden Su Tutmaya Başladı
04.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'daki Yeşilsırt Göleti, bu yılki yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başladı.

Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Yeşilsırt Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin su seviyesi, geçen yıl aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle düşerek tamamen kurumuştu.

Kuraklık nedeniyle göletteki balıklar telef olurken, suyun çekildiği alanda derin çatlaklar oluşmuştu.

Kentte bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte gölet yeniden suyla dolmaya başladı.

Su seviyesindeki artışla bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, bu yıl yağışların su kaynaklarına iyi geldiğini söyledi.

İklim değişikliğinin su kaynaklarını geçen yıl olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Yağışların devam etmesiyle daha güzel sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilsırt Göleti Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
12:14
İsmail Kaani idam mı edildi
İsmail Kaani idam mı edildi?
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilsırt Göleti Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.