Yılbaşı Hava Durumu: Marmara'da Sıcaklık Normallerde, Sisli ve Puslu Günler Bekleniyor - Son Dakika
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Yılbaşı Hava Durumu: Marmara'da Sıcaklık Normallerde, Sisli ve Puslu Günler Bekleniyor

Yılbaşı Hava Durumu: Marmara\'da Sıcaklık Normallerde, Sisli ve Puslu Günler Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yılbaşında ve 2025'in ilk günlerinde az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli hava beklendiğini açıkladı. Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında kalacak.

31.12.2024 13:52  Güncelleme: 13:53
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yılbaşında ve 2025 yılının ilk günlerinde Marmara'nın yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması beklendiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; 2025 yılının ilk günü bölgede yağış beklenmediği, hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL PARÇALI VE AZ BULUTLU OLACAK

Bugün ve yarın bazı merkezlerde beklenen hava durumu şöyle: "İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 11 derece, Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 15 derece, Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 14 derece, Yalova: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek 12 derece, Edirne: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı -1, en yüksek 10 derece, Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek 11 derece, Tekirdağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 11 derece."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yılbaşı Hava Durumu: Marmara'da Sıcaklık Normallerde, Sisli ve Puslu Günler Bekleniyor - Son Dakika

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