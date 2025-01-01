Yılbaşı Kutlamaları Adana ve Mersin\'de Coşkuyla Gerçekleşti

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Adana ve Mersin'de yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da bazı vatandaşlar 2025 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alana aileleriyle gelen bazı vatandaşlar yeni yıla sokakta davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde uygulama yapan polis, olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Mersin

Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince "Yılbaşı Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, DJ performansları sergilendi.

Erdem Kınay'ın sahne aldığı etkinlikte katılımcılar çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

Meydanda kurulan yeni yıl pazarında da yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Yılbaşına girildiği anlarda havai fişek gösterisi sunuldu.

Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.