Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza - Son Dakika
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Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza

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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde binlerce ürün incelendi.

02.01.2025 09:20  Güncelleme: 10:35
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yılbaşı öncesi ülke genelinde denetim yapıldığı bildirildi. Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerimiz 81 ilde yoğun bir şekilde devam etmiş bulunmaktadır.

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLERDE REKOR CEZAİ İŞLEMLER

Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerin 5 bin 846 işletme incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilmiş olup, toplamda 13 milyon 838 bin 753 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında ise Hakkında Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatılmıştır.

Market denetimlerinde İstanbul ilimiz 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara ilimizde 436 market, Antalya ilimizde ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sıraslyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, bin 806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz üçüncü sırada yer aldı.

MARKET DENETİMLERİNDEKİ İHLALLER VE CEZALAR

Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ilimizde 6.450.400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilimizi sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa ilimiz takip etmektedir.

Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara'da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.

KAFE VE RESTORAN DENETİMLERİNDE SON DURUM

Ticaret Bakanlığı olarak Market denetimlerinin yanında 30-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni yıl öncesi yoğunluk verilen Kafe, Restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde toplam 4.779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlenmiştir. 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9 milyon 897 bin 148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırması süreci başlatılmıştır.

Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43 bin 381 ürün denetimi ile Ankara, 21 bin 53 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir.

Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6 milyon 223 bin 800 TL, 1 milyon bin TL ve 620 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'nde 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek, hiçbir türlü eylem ve fiile izin verilmeyerek, başta fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir."

Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza
Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Yılbaşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Numaradan 20 3 Yanıtla
  • Halit Gon:
    banane cezadan market kazıkladı beni cebimden çıktı ceza yazsan ne olur bana gerimi verecen hayır cebine atacan 20 2 Yanıtla
  • Mehmet B:
    yersen 10 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yersen ;) 5 0 Yanıtla
  • TAHA PARS:
    Yazar kasa dan çıkan her fiş otamatik maliye Bakanlığı'nın sistemine düşer neyi denetliyorsunuz orada fiyatların yükselişini inişini otamatik uyarı sistemi ile bakanın önüne getirecek teknolojiyi internet cafedeki oyun oynayan çocuk excelde program yapar andoroide dönüştürür denetim topluma bak biz işimizi yapyoruz fırsatçılar var demek 4 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Para cezası çözüm değil O paraları da vatandaş ta alıyorlar Kapatma cezası olmalıdır 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bnde zam yptim urunlere yuzde 45 oranin da 125 calisanim var nasil cikartcaz 2 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    cezaya itiraz sonra vergi mahkemesine çık kanunun bilmmem kaçıncı maddesine göre cezanın düşmesi bikaç harç bedeli tamamdır istediğiniz kadar yazın sonuç enflasyon faiz düşmedikçe bişey olmaz 0 0 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    YA İLÇELER ORDAN YEDİKLER CEZAYI BURDAN ÇIKARILR KİM KARLI HÜKÜMET VE 3 H KIİM ZARARLI TABİKİ BİZLER 0 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    aralık ayı içerisinde 3 harfli marketlerden birinde tadelle çikolata 24 TL idi 15'inden sonra 30 TL'ye çıkarmışlar yani yılbaşı gelmeden 3 harfli marketler zaten zammı koydu 0 0 Yanıtla
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