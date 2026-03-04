Anadolu Ajansı (AA) Yılın Kareleri oylaması sonuçlandı.

Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025'te Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafının yer aldığı AA Yılın Kareleri oylaması sona erdi.

Bu yıl 2 milyon 257 bin 708 oyun kullanıldığı yarışmada, "Haber" kategorisinde, Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi" isimli, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığına ait tanker uçakların F-16 ve F-4E/2020 Phantom uçaklarına havada yakıt ikmali yaparak kesintisiz uçuş sağladığı anın fotoğrafı birinci oldu.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay Seferi" adlı, İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ayın bir uçakla görüntülendiği fotoğraf en fazla oyu aldı."

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluğu gösteren fotoğrafı birinci seçildi."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" isimli, 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçıların kıyıya sardalya bereketiyle dönerken limanda kedilerin de kendi paylarına düşeni almak için beklediği anın yer aldığı fotoğrafı birinci oldu."

"Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın çektiği, "Sudan Çerçeve" adlı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla AA objektifine poz veren 11 yaşındaki Serenay Tuğçe Gülöksüz'ün portresinin yer aldığı fotoğrafı, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen" isimli, Yunanistan ile Türkiye'nin karşılaştığı FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunan oyuncu Kostas Papanikolaou ile milli oyuncu Alperen Şengün'ün mücadele ettiği anın fotoğrafı seçildi."

"Her alanda daha güçlü daha rekabetçi konuma ulaştık"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasının, insanlığın ortak hafızasına bırakılan önemli bir arşiv niteliği taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansının en güçlü yönlerinden birinin haberciliğinin yanı sıra uluslararası ölçekteki görsel üretim kapasitesi olduğunu vurgulayan Karagöz, fotoğraf, video ve infografik alanında her geçen gün daha güçlü, daha rekabetçi bir konuma ulaştıklarını ifade etti.

Karagöz, en son teknoloji ekipmanlar ve sahada görev yapan deneyimli ekipler sayesinde, dünyanın dört bir yanında tarihe tanıklık eden anları kayıt altına aldıklarını dile getirerek, "2012 yılından bu yana düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylaması, insanlığın ortak hafızasına bırakılan önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır. Bu yıl da çatışmalardan diplomasiye, doğal yaşamdan günlük hayata, spordan insan hikayelerine kadar birçok çarpıcı ana tanıklık ettik." diye konuştu.

Bu yıl oylamada iki özel kategoriye yer verildiğine işaret eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Gazze: Açlık ve Portre. Özellikle 'Gazze: Açlık' kategorisinde yer alan fotoğraflar, son derece zor şartlar altında görev yapan foto muhabirlerimizin gazetecilik sorumluluğunu ve sahadaki özverisini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kareler aynı zamanda yaşanan soykırımın güçlü tanıklıklarıdır. Böylesine zorlu koşullarda görev yapan tüm ekip arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Portre kategorisinde ise farklı coğrafyalardan insanların hikayelerine tanıklık ettik. Bir insanın yüzüne yansıyan duygu, bazen kelimelerle anlatılamayacak kadar güçlü bir anlatım sunar. Foto muhabirlerimiz, büyük bir dikkat ve duyarlılıkla bu hikayeleri kayıt altına alarak görsel hafızaya önemli katkı sağlamıştır. Ödül alan ve oylamaya katılan tüm foto muhabirlerimizi, editörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı olarak, görsel habercilik alanında uluslararası rekabet gücümüzü artırmaya ve geleceğe güçlü bir görsel miras bırakmaya kararlılıkla devam edeceğiz."