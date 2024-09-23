Yılın Son KPSS Sınavı Gerçekleşti

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Yılın son KPSS sınavı yapıldı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başladı. Ankara'da sınava giren bazı adaylar sınava son anda yetişti.

Kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar yılın son sınavı olan DHBT'ye girmek üzere sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı. Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alınırken bazı adaylar sınava son anda koşarak yetişti. Türkiye'deki 30 ildeki 35 sınav merkezi, 330 bina ve 5 bin 527 salonun kullanıldığı sınava 142 bin 482 adayın başvurdu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 40 sorudan oluşan 60 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.