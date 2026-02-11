Yılmaz'dan CHP'ye Sert Açıtlama - Son Dakika
Yılmaz'dan CHP'ye Sert Açıtlama

11.02.2026 18:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mehabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

