(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.
Özdil, X hesabından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" diye yazmıştı.
Son Dakika › Güncel › Yılmaz Özdil'e Açılan Soruşturma - Son Dakika
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