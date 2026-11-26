Yılmaz: "Pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Reel sektörün içinde bulunduğu şartlara taleplerine kayıtsız kalma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Reel sektörümüzün taleplerine kulak kesileceğiz, adımlar atacağız"