Yılmaz, pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya gelecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Reel sektörün şartlarına ve taleplerine kayıtsız kalmayacaklarını belirten Yılmaz, taleplere kulak verip adımlar atacaklarını ifade etti.
Yılmaz: "Pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Reel sektörün içinde bulunduğu şartlara taleplerine kayıtsız kalma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Reel sektörümüzün taleplerine kulak kesileceğiz, adımlar atacağız"
Kaynak: AA
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