Yılmaz ve Falconer'dan Ortak Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Madrid Büyükelçiliği'nde Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile görüştü.

İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Madrid Grubu Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından görüşmeye ilişkin "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Madrid Grubu toplantısı marjında Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile Madrid Büyükelçiliği'mizde biraraya geldi. Görüşmede, başta Filistin ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunuldu" açıklaması yapıldı.