Yılmaz ve Tatar Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 17- 18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu görüşmeler öncesi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Tatar ile görüşmemizde; bölgemizde yaşanan gelişmeleri, Kıbrıs meselesindeki son durumu, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına yönelik atılacak adımları ve ortak gündemimizdeki konuları ele aldık. Kıbrıs Türk halkının refahını artırmak için iş birliğimizi her alanda sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu görüşmeler öncesi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Sayın Tatar ile görüşmemizde; bölgemizde yaşanan gelişmeleri, Kıbrıs meselesindeki son durumu, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına yönelik atılacak adımları ve ortak gündemimizdeki konuları ele aldık. Kıbrıs Türk halkının refahını artırmak için iş birliğimizi her alanda sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."