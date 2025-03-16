Yoğun İftar Programları - Son Dakika
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Yoğun İftar Programları

TBMM Başkanı ve çeşitli politikacılar iftar etkinliklerinde bir araya gelecek.

16.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/19.18) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının "Vefa İftarı"na katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe ziyarette bulunacak, SGK hizmet binasının açılışını yapacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Mersin/14.00/14.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Merkezini ziyaret edecek, "Yöre Dernekleri Federasyonu ile Buluşma" programına katılacak.

(İstanbul/12.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenecek iftara iştirak edecek.

(İstanbul/19.18) (Fotoğraflı - Görüntülü)3-

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ve eşraf buluşması yapacak.

(Sakarya/17.00-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor, Göztepe-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.30/Hatay/16.00/İzmir/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor- Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.30/20.30/Çorum/13.30/Diyarbakır/16.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 27. hafta maçları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Bahçeşehir Koleji- Bursaspor Yörsan, Türk Telekom- Aliağa Petkimspor, TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/Denizli/20.30) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol- Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Kayseri/15.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta maçları oynanacak; Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana, VakıfBank-Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor- Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor-Nilüfer Belediyespor Eker ve Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/13.30/İstanbul/14.00/15.00/15.00/19.30/Ankara/15.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

9- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki dördüncü maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Winterthur/18.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftasına Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ile Armada Praxis Yalıkavak- İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kırşehir/14.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ilk ayağı Avustralya Grand Prix'si koşulacak.

(Melbourne/07.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoğun İftar Programları - Son Dakika

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