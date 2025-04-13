YÖK Başkanı Özvar'dan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ukraynalı çocuğa ziyaret - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ukraynalı çocuğa ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

13.04.2025 13:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Özvar, Ukrayna'da milyonda bir görülen "ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığıyla dünyaya gelen ve 3 yıl önce ülkesindeki savaş nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavisi için Türkiye'ye getirilen Myhailo Popazav'a ziyarette bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren tedavilerin ardından geçirdiği 15 operasyonla göz kapakları ve ağzı yapılan, ayrıca kendi dokularından kulak yapılmasına yönelik ileriki günlerde yeni bir ameliyatı da planlanan Popazav'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özvar, 10 yaşındaki savaş mağduru çocuğun sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'dan bilgi aldı.

Özvar, başarılarından dolayı doktorlara ve hastane çalışanlarına da teşekkür etti.

"Bazı üniversitelerimiz bölgesel kalkınma misyonuyla hareket etmeye çalışıyor"

YÖK Başkanı Özvar, Akdeniz Üniversitesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette ayrıca senato toplantısına katıldı.

Yükseköğretim alanının elit zümrelerin çocuklarını okutacağı bir eğitim kurumu olmaktan çıktığını belirten Özvar, "Türkiye, özellikle 2000'li yıllardan sonra dünyadaki bu önemli eğilime ayak uydurmayı başarmış yegane ülkelerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle üniversite yönetimi, senato üyeleri ve akademisyenlerle yüz yüze görüşmeye önem verdiklerini vurgulayan Özvar, Türkiye'nin küresel yükseköğretim sistemi içerisindeki yerini ele almak açısından söz konusu toplantıların birer fırsat olduğuna dikkati çekti.

Özvar, üniversitelerin birbirinden farklılaşmasının ana politikalarından biri olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Üniversiteler birbirine benzememeli. Daha ziyade güçlü yönleriyle birbirinden farklılaşmalı. Bu, kaynakların etkin kullanımı bakımından ve hem rekabet hem de işbirliği imkanlarının daha fazla motive etmesi noktasında önemli. Bu açıdan bazı üniversitelerimiz araştırma üniversitesi bağlamında destekleniyor. Bazı üniversitelerimiz bölgesel kalkınma misyonuyla hareket etmeye çalışıyor. Bazı üniversitelerimizi de kalkınma planlarında öncelikli alanlarda bir uzmanlık yakaladığı takdirde destekliyoruz."

Araştırma üniversitelerinin güçlü kaynaklarla desteklendiğine dikkati çeken ve her üniversitenin araştırma üniversitesi olabileceğini vurgulayan Özvar, Akdeniz Üniversitesinin de 4 aday araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirtti.

Toplantının ardından Akdeniz Üniversitesinin yeni hastane binasının inşaatında incelemelerde bulunan Özvar, 26 Mart'ta yangın meydana gelen acil servis binasını da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölge üniversitesi rektörleri ile toplantı

Özvar ayrıca Antalya temasları kapsamında bölge üniversiteleri rektörleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Ekinci, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar'dan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Ukraynalı çocuğa ziyaret - Son Dakika

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