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Yoksulluk ve Borçlanma Artıyor

CHP'li Demir, yoksulluğun derinleştiğini ve borçların arttığını vurguladı; AKP'yi eleştirdi.

09.04.2025 15:49
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(ANKARA) – CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın 19 Mart'tan bu yana yaptığı döviz satışı 40 milyar dolara dayandı. Milletin rezervlerini kendi siyasi amaçları için yok edenlere yazıklar olsun" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kredi Mevduat Hesabı (KMH) kullanıcılarının sayısının bir yılda 1,5 milyon kişi arttığını söyledi. Milyonların kronik borçlanma döngüsüne girdiğini belirten Demir, kişi başına düşen borcun 2,5 kart arttığını dile getirdi.

Vatandaşın eksi hesaba düşmeden ocağını kaynatamaz hale geldiğini kaydeden CHP'li Demir, şunları kaydetti:

"Kişi başına düşen borç 2,5 kat arttı. Ülkemizdeki gelir adaletsizliği, yoksulluğu giderek derinleştirdi. Ülkenin tüm kaynakları bir avuç ayrıcalıklı zümreye tahsis edilmiş durumda. AKP'nin tüm ekonomi politikaları vatandaştan çalıp yandaşlara verme üzerine kurulu. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en zengin yüzde 1'lik kesimin milli gelirden aldığı payın en yüksek olduğu ülke haline geldi. En zengin yüzde 1'lik kesimin milli gelirden aldığı pay yüzde 14,6… 23 yıllık AKP iktidarında ülkemiz bir oligarşi yönetimine teslim edilmiştir. Gelir adaletsizliği, emek sömürüsü ve artan yoksulluk AKP'nin bilinçli bir tercihidir.

"Halk giderek yoksullaşıyor, borçlar artıyor, AKP ise üç maymunu oynuyor"

Hükümet yoksulluğu engellemediği gibi sosyal devlet ilkesinden de oldukça uzak bir yönetim sergiliyor. Kamu sosyal harcamalarına yeterli gelir ayrılmıyor. Vatandaş verdiği verginin karşılığını alamamaktan şikayetçi ve oldukça haklı. OECD ülkeleri arasında kamu sosyal harcamaları oranında Türkiye en dipte. Sosyal harcamaların oranı GSYİH'nın sadece %10'una denk geliyor. Ekonomik yönden dezavantajlı gruplara sağlanması gereken kamusal destek geri plana atılmış durumda. Sonuç olarak halk giderek yoksullaşıyor, borçlar artıyor, AKP ise üç maymunu oynuyor."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yoksulluk ve Borçlanma Artıyor - Son Dakika

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