Yomra Elması Fidanı Dağıtımı - Son Dakika
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Yomra Elması Fidanı Dağıtımı

Yomra Elması Fidanı Dağıtımı

Trabzon'da 5. Yomra Elması fidanı etkinliği düzenlendi, elmanın önemi vurgulandı.

15.10.2024 19:18
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Trabzon'da, "5 Bininci Yomra Elması Fidanını Toprakla Buluşturuyoruz" etkinliği organize edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, bir otelde "her evin bahçesinde bir Yomra elması olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Yomra elmasının önemine değindi.

Literatürde dünyada 6 bin 500 çeşit elma olduğunu belirten Yıldırım, " Türkiye'de 460, Karadeniz'de 241 çeşit elma var. Bu 241'in belki 140'ı da Trabzon sınırları içerisinde yetişiyordur. Trabzon'umuzda yetişen başka meyvelerimiz de var. Bunların da ortaya çıkartılması, üretilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'un çok özellikli bir şehir olduğuna işaret ederek, "Kendi ürünümüze sahip çıkmamız şart. Artık ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Yaşadığımız coğrafyadaki sorunlarımızı hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla üreterek güçlü olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a Yomra elmasının tanıtımı için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bu çalışmaların kendilerine de ilham verdiğini aktardı.

Bıyık ise bugün tarihe farklı bir eser bırakmak üzere bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Yomra Belediyesi olarak Yomra elmasını yeniden hayata kazandırma çalışmalarımıza başlamış bulunduk. Bugüne kadar 4 bin sitemizi Yomra elması ile buluşturduk." dedi.

Coğrafi işaret tescilli Yomra elmasının 5 bininci fidanının toprakla buluşturulmasının ardından katılımcılara fidan dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yomra Elması Fidanı Dağıtımı - Son Dakika

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