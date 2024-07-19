Yönetmen Erkan Can ve Oyuncu Bilal Çatalçekiç ile "Karavan Tiyatrosu" Ataşehir'de - Son Dakika
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Yönetmen Erkan Can ve Oyuncu Bilal Çatalçekiç ile "Karavan Tiyatrosu" Ataşehir'de

Erkan Can'ın yönetmenliğinde ve Bilal Çatalçekiç'in performansıyla sahnelenecek olan 'Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye' isimli oyun, Karavan Tiyatrosu konseptiyle Ataşehir'deki parklarda izleyicilerle buluşacak. Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden ve anılarından uyarlanan oyun, Türk edebiyatının önemli yazarının ölümünün 70. yılında sahnelenecek. Oyunların ardından ise söyleşiler düzenlenecek.

19.07.2024 16:22
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(İSTANBUL) - Erkan Can'ın yönetmenliğinde ve Bilal Çatalçekiç'in performansıyla "Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye" isimli oyun, Karavan Tiyatrosu konseptiyle Ataşehir'deki parklarda sahnelenecek.

Geleneksel Türk Tiyatrosu biçiminde ve meddah anlatım diliyle; kültürü, tiyatroyu ve edebiyatı genç kuşaklara iletebilmek amacıyla yola çıkan Karavan Tiyatrosu'nun yeni durağı Ataşehir olacak. Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyonla, "Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye" isimli oyun; 26, 27 ve 28 Temmuz 2024  tarihlerinde ilçedeki parklarda sahnelenecek.

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın ölümünün 70. yılında, ünlü yazarın öykülerinden ve anılarından uyarlanan tiyatro oyununu sahneleyecek ikili, "Karavan Tiyatrosu" konseptiyle tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Gerçek Sanat Atölyesi'nin yaptığı, Savaş Dinçel tarafından uyarlanan oyun, özgün besteleri içeren canlı müzik performansı eşliğinde sahnelenecek.

Oyunların ardından söyleşiler düzenlenecek

Oyunların ardından gerçekleştirilecek söyleşi bölümlerinde ise oyunu izleyenler, Yönetmen Erkan Can ve Oyuncu Bilal Çatalçekiç'le sohbet etme fırsatı yakalayacak.

Oyun, 26 Temmuz Cuma günü Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda, 27 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta ve 28 Temmuz Pazar günü de İçerenköy Mahallesi Tacim Ayvadaş Parkı'nda sahnelenecek. Oyunlar saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yönetmen Erkan Can ve Oyuncu Bilal Çatalçekiç ile 'Karavan Tiyatrosu' Ataşehir'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yönetmen Erkan Can ve Oyuncu Bilal Çatalçekiç ile "Karavan Tiyatrosu" Ataşehir'de - Son Dakika
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