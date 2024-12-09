Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'a Sıkıyönetim Soruşturması

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol hakkında sıkıyönetim ilanı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

09.12.2024 08:16
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle yürütülen soruşturmada polisin seyahat yasağı talep etmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmadan sorumlu polis yetkilisi, kanıt niteliğindeki gerekli malzemelerin güvenceye alınmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Yurt dışına çıkma olasılığı da dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz." dedi.

Yoon'un ifadesinin alınması ve "şartlar oluştuğu takdirde" gözaltına alınmasının ihtimal dışı olmadığını belirten yetkili, "Soruşturmanın öznesi için herhangi insani ve fiziki bir kısıtlama söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Yoon hakkındaki soruşturmanın 150 kişilik özel polis ekibi tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Devlet Başkanı Yoon, üst düzey hükümet ve ordu görevlileriyle birlikte özel yetkili savcılığın, sıkıyönetim ilanı nedeniyle "vatana ihanet", "silahlı kalkışma" ve "görevi kötüye kullanma" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada "şüpheli" olarak tanımlanmıştı.

Savcılık, söz konusu soruşturma kapsamında, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'u ifadesinin ardından gözaltına almıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

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