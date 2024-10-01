YÖREX Fuarı 9-13 Ekim'de

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Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) hakkında bilgilendirdi.

Çandır, ziyarette yaptığı konuşmada, 9-13 Ekim'de yapılacak fuarda, 10 bin metrekare alanda 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün sergileneceğini söyledi.

YÖREX'in Antalya'nın markası haline geldiğini dile getiren Çandır, fuar ile coğrafi işaretli ürünlere önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Fuara destek veren herkese teşekkür eden Çandır, 7'den 77'ye herkesi fuara beklediklerini kaydetti.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım da YÖREX'in bugün ülke genelinde tanınırlığı yüksek bir fuar olduğunu söyledi.